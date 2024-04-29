Чемпионат Нидерландов. Гол Лонвейка не спас Фортуну, победа АЗ
Завершился 31-й тур чемпионата Нидерландов по футболу
28 апреля состоялось 5 матчей в Эредивизи. Это были заключительные поединки 31-го тура.
«Фортуна Ситтард» уступила на выезде «Витессу». За гостей точным ударом с пенальти отметился арендованый в киевского «Динамо» Джастин Лонвейк. Также домашние победы одержали «Спарта» и «Зволле».
«Валвейк» и «Утрехт» разошлись миром. АЗ на выезде не испытал проблем с «Неймегеном».
Чемпионат Нидерландов. 31-й тур. 28 апреля
Витесс – Фортуна – 3:2
Голы: Эронсон (22, 75), ван Гинкел (68) – Кордоба (44), Лонвейк (50, пенальти)
Спарта – Волендам – 1:0
Голы: Лауритсен (75)
Зволле – Хераклес – 3:1
Голы: Ти (16), Уотер (69), Крыстев (90+3) – Веинович (45+2)
Валвейк – Утрехт – 2:2
Голы: Мин (26), Маргарет (66) – Боздоган (61), Ламмерс (84)
НЕК – АЗ – 0:3
Голы: де Вит (16), Павлидис (58), Поку (90+5)
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