Чемпионат Нидерландов. Гол Лонвейка не спас Фортуну, победа АЗ

28 апреля состоялось 5 матчей в Эредивизи. Это были заключительные поединки 31-го тура.

«Фортуна Ситтард» уступила на выезде «Витессу». За гостей точным ударом с пенальти отметился арендованый в киевского «Динамо» Джастин Лонвейк. Также домашние победы одержали «Спарта» и «Зволле».

«Валвейк» и «Утрехт» разошлись миром. АЗ на выезде не испытал проблем с «Неймегеном».

Чемпионат Нидерландов. 31-й тур. 28 апреля

Витесс – Фортуна – 3:2

Голы: Эронсон (22, 75), ван Гинкел (68) – Кордоба (44), Лонвейк (50, пенальти)

Спарта – Волендам – 1:0

Голы: Лауритсен (75)

Зволле – Хераклес – 3:1

Голы: Ти (16), Уотер (69), Крыстев (90+3) – Веинович (45+2)

Валвейк – Утрехт – 2:2

Голы: Мин (26), Маргарет (66) – Боздоган (61), Ламмерс (84)

НЕК – АЗ – 0:3

Голы: де Вит (16), Павлидис (58), Поку (90+5)

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