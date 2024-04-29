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Чемпионат Нидерландов
РКК Валвейк
28.04.2024 15:30 – FT 2 : 2
Утрехт
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Нидерланды
29 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 29 апреля 2024, 02:14
24
0

Чемпионат Нидерландов. Гол Лонвейка не спас Фортуну, победа АЗ

Завершился 31-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

29 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 29 апреля 2024, 02:14
24
0
Чемпионат Нидерландов. Гол Лонвейка не спас Фортуну, победа АЗ
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля состоялось 5 матчей в Эредивизи. Это были заключительные поединки 31-го тура.

«Фортуна Ситтард» уступила на выезде «Витессу». За гостей точным ударом с пенальти отметился арендованый в киевского «Динамо» Джастин Лонвейк. Также домашние победы одержали «Спарта» и «Зволле».

«Валвейк» и «Утрехт» разошлись миром. АЗ на выезде не испытал проблем с «Неймегеном».

Чемпионат Нидерландов. 31-й тур. 28 апреля

Витесс – Фортуна – 3:2

Голы: Эронсон (22, 75), ван Гинкел (68) – Кордоба (44), Лонвейк (50, пенальти)

Спарта – Волендам – 1:0

Голы: Лауритсен (75)

Зволле – Хераклес – 3:1

Голы: Ти (16), Уотер (69), Крыстев (90+3) – Веинович (45+2)

Валвейк – Утрехт – 2:2

Голы: Мин (26), Маргарет (66) – Боздоган (61), Ламмерс (84)

НЕК – АЗ – 0:3

Голы: де Вит (16), Павлидис (58), Поку (90+5)

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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