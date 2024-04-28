КОЖУШКО: «Вернидуб пожелал сыграть минимум 250 матчей в УПЛ»

Нападающий «Кривбасса» Олег Кожушко ответил на вопросы журналистов, достигнув отметки в 100 проведенных матчей УПЛ.

– Олег, в игре «Кривбасса» в Одессе ты достиг отметки в 100 сыгранных матчей в УПЛ. Поделись своими эмоциями и мыслями на этот счет?

– Честно говоря, не знал, что игра станет для меня юбилейной. Эмоции, конечно, положительные. Буду продолжать работать на максимум, чтобы эта отметка в будущем была в разы больше.

– 100 матчей – это серьезная цифра. Как команда поздравила тебя?

– Все хорошо, поздравили, пошутили. Юрий Вернидуб пожелал, чтобы я достиг отметки как минимум в 250 поединков.

– Да, Юрий Николаевич пожелал тебе достичь отметки в 250 матчей. А какую цифру ты бы поставил перед собой цель на будущее?

– Футбол – такой вид спорта, трудно что-то прогнозировать. Дай Бог, буду хорошо себя чувствовать и смогу сыграть много матчей.

– Первые 100 матчей позади. Какой из них для тебя самый памятный?

– Наверное, дебютный в УПЛ, за Днепр. А также поединок, когда забил за Кривбасс два гола в ворота Днепра-1.

– Сейчас у тебя 8 точных ударов в сезоне за Кривбасс. Сколько еще планируешь забить в ближайших матчах?

– (улыбается) Если можно было бы так сказать, то, наверное, неплохо было бы еще с десяток. Буду пытаться забивать в каждом матче. Сделаю все от себя зависящее, чтобы радовать болельщиков.

– Твоим конкурентом за место в основе является Принс Аду. Поделись, какие у вас отношения?

– Хорошие рабочие отношения. Не скажу, что много общаемся в жизни. Но в тренировочном процессе все хорошо. Ничего принципиального между нами нет.