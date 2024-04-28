КОЖУШКО: «Вернидуб пожелал сыграть минимум 250 матчей в УПЛ»
Нападающий «Кривбасса» достиг отметки в 100 проведенных игр УПЛ
Нападающий «Кривбасса» Олег Кожушко ответил на вопросы журналистов, достигнув отметки в 100 проведенных матчей УПЛ.
– Олег, в игре «Кривбасса» в Одессе ты достиг отметки в 100 сыгранных матчей в УПЛ. Поделись своими эмоциями и мыслями на этот счет?
– Честно говоря, не знал, что игра станет для меня юбилейной. Эмоции, конечно, положительные. Буду продолжать работать на максимум, чтобы эта отметка в будущем была в разы больше.
– 100 матчей – это серьезная цифра. Как команда поздравила тебя?
– Все хорошо, поздравили, пошутили. Юрий Вернидуб пожелал, чтобы я достиг отметки как минимум в 250 поединков.
– Да, Юрий Николаевич пожелал тебе достичь отметки в 250 матчей. А какую цифру ты бы поставил перед собой цель на будущее?
– Футбол – такой вид спорта, трудно что-то прогнозировать. Дай Бог, буду хорошо себя чувствовать и смогу сыграть много матчей.
– Первые 100 матчей позади. Какой из них для тебя самый памятный?
– Наверное, дебютный в УПЛ, за Днепр. А также поединок, когда забил за Кривбасс два гола в ворота Днепра-1.
– Сейчас у тебя 8 точных ударов в сезоне за Кривбасс. Сколько еще планируешь забить в ближайших матчах?
– (улыбается) Если можно было бы так сказать, то, наверное, неплохо было бы еще с десяток. Буду пытаться забивать в каждом матче. Сделаю все от себя зависящее, чтобы радовать болельщиков.
– Твоим конкурентом за место в основе является Принс Аду. Поделись, какие у вас отношения?
– Хорошие рабочие отношения. Не скажу, что много общаемся в жизни. Но в тренировочном процессе все хорошо. Ничего принципиального между нами нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Поздеев будет исполнять обязанности главного тренера клуба УПЛ
Тибо попал в заявку королевского клуба, но едет в Германию просто поддержать команду