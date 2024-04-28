Украина. Премьер лига28 апреля 2024, 15:59 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:21
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Артем БОНДАРЕНКО: «Вступил в ямку на поле, оступился, подвернул ногу»
Полузащитник «Шахтера» прокомментировал свою травму в матче против ЛНЗ
28 апреля 2024, 15:59 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:21
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал свою травму в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ (0:3):
«Вчера выглядело все очень... не очень. Вступил в ямку на поле, оступился, подвернул ногу. Опустил голову, а там мгновенно все отекло – в районе голеностопа. Сейчас отек уже немножко спадает. Но точного диагноза нет, пока продолжается стадия осмотра и наблюдения, углубленное обследование впереди».
Из-за повреждения Артем Бондаренко был заменен на 9-й минуте поединка.
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