Кривбасс – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 28 апреля, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 3-е и 16-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Сергея Долганского на матч:

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Хомченовский, Лунев, Задерака, Микитишин.

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Юсов, Гармаш, Фримпонг, Жичиков, Имереков, Обинайя, Фарина, Юрченко, Сидоров.