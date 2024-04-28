Кривбасс – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Матч 26-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 28 апреля, «Кривбасс» на стадионе «Горняк» в матче двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 3-е и 16-е места в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Вернидуба и Сергея Долганского на матч:
«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Хомченовский, Лунев, Задерака, Микитишин.
«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Юсов, Гармаш, Фримпонг, Жичиков, Имереков, Обинайя, Фарина, Юрченко, Сидоров.
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