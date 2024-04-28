Киченок / Като – Павлюченкова / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Мадриде
28 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Мию Като из Японии сыграют против тандема Анастасия Павлюченкова / Анастасия Потапова. Встреча состоится 3-м запуском на корте №4 после матча Букша / Соррибес Тормо – Павлюченкова / Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – Лучия Бронцетти / Людмила Самсонова.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ
Украина спокойно обыграла Эстонию