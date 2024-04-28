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  4. Киченок / Като – Павлюченкова / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 апреля 2024, 15:52 |
205
0

Киченок / Като – Павлюченкова / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Мадриде

28 апреля 2024, 15:52 |
205
0
Киченок / Като – Павлюченкова / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
screenshot. Мию Като и Надежда Киченок

28 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Мию Като из Японии сыграют против тандема Анастасия Павлюченкова / Анастасия Потапова. Встреча состоится 3-м запуском на корте №4 после матча Букша / Соррибес Тормо – Павлюченкова / Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – Лучия Бронцетти / Людмила Самсонова.

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Анастасия Павлюченкова Анастасия Потапова Надежда Киченок WTA Мадрид смотреть онлайн Мию Като
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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