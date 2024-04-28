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  4. Ярослав КАРАБИН: «Всегда хочется забивать»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 14:46 |
85
0

Ярослав КАРАБИН: «Всегда хочется забивать»

Нападающий «Руха» прокомментировал победу над «Вересом»

28 апреля 2024, 14:46 |
85
0
Ярослав КАРАБИН: «Всегда хочется забивать»
ФК Рух. Ярослав Карабин

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:1) в матче 26-го тура УПЛ:

«Рух» проигрывал борьбу в первой половине матча и в наших действиях не было спортивной агрессии. Мы проиграли также подбор мяча и проводили мало атак. В перерыве нам это подчеркнули и тренеры сказали, что следует агрессивнее действовать впереди. Команда так и сделала и победила.

Во втором тайме уже футболисты «Руха» первыми оказывались на мяче и начали лучше играть в единоборствах. Нам удалось провести несколько хороших контратак, когда соперник не успевал за нами и не был готов к такому.

В первом голе, который забила команда, ребята хорошо поборолись в штрафной площадке и Богдан Слюбик сумел удачно завершить эту атаку. А с Таллесом мы тренируем различные комбинации и нам удалось воспроизвести одну из таких в игре – он имеет хороший дальний удар, который Таллес всем продемонстрировал.

Всегда хочется забивать независимо от того, сколько времени ты проводишь на поле. Да, я пропустил несколько матчей из-за проблем со здоровьем, но несколько недель самостоятельно занимался вместе с тренером и сейчас нахожусь в оптимальных кондициях. Доволен, что удалось добыть положительный результат.

Благодарен болельщикам за поддержку – их присутствие добавляет энергии и мотивации. Хочется нестись в атаку, забивать как можно больше голов и одерживать победу, что нам и удалось».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес Ярослав Карабин
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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