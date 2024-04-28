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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
28.04.2024 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 апреля 2024, 14:44 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:31
77
0

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 апреля в 18:30 матч чемпионата Англии

28 апреля 2024, 14:44 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:31
77
0
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест – Манчестер Сити

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Манчестер Сити
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Ноттингем Форест Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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