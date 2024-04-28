Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 апреля в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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