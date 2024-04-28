ВИДЕО. Кто круче? Работа Лунина и Куртуа на тренировке Реала

Восстановление Тибо Куртуа после травмы еще сильнее обострило конкуренцию за статус основного вратаря «Реала», поскольку Андрей Лунин очень достойно подменяет бельгийца в нынешнем сезоне.

Масла в огонь этой конкуренции подлил и официальный аккаунт «Реала» в Инстаграме. Мадридский клуб выложил видео с тренировки «Реал», где Куртуа и Лунин выполняют одни и те же упражнения, предлагая оценить, кто же из них лучше: