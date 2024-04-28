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  4. ВИДЕО. Кто круче? Работа Лунина и Куртуа на тренировке Реала
Испания
28 апреля 2024, 14:24 |
1001
1

ВИДЕО. Кто круче? Работа Лунина и Куртуа на тренировке Реала

Оба голкипера работают на максимуме

28 апреля 2024, 14:24 |
1001
1
ВИДЕО. Кто круче? Работа Лунина и Куртуа на тренировке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Восстановление Тибо Куртуа после травмы еще сильнее обострило конкуренцию за статус основного вратаря «Реала», поскольку Андрей Лунин очень достойно подменяет бельгийца в нынешнем сезоне.

Масла в огонь этой конкуренции подлил и официальный аккаунт «Реала» в Инстаграме. Мадридский клуб выложил видео с тренировки «Реал», где Куртуа и Лунин выполняют одни и те же упражнения, предлагая оценить, кто же из них лучше:

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид видео
Олег Дидух Источник: Instagram
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