Колос – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 28 апреля, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги примет «Александрию». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Руслана Ротаня на матч:

«Колос»: Фесюн, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец, Демченко, Милько, Топалов, Ореховский, Ильин, Безбородько.

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Костышин, Михайленко.