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  4. Колос – Александрия. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 14:21 |
116
0

Колос – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч 26-го тура УПЛ начнется в 15:30

28 апреля 2024, 14:21 |
116
0
Колос – Александрия. Стали известны стартовые составы
Стадион Колос

Сегодня, 28 апреля, «Колос» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги примет «Александрию». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 10-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Ярослава Вишняка и Руслана Ротаня на матч:

«Колос»: Фесюн, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Емец, Демченко, Милько, Топалов, Ореховский, Ильин, Безбородько.

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Костышин, Михайленко.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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