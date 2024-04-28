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  4. Артур МИКИТИШИН: «Металлист 1925 находится не на том месте»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 14:36 |
209
0

Артур МИКИТИШИН: «Металлист 1925 находится не на том месте»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Металлистом 1925»

28 апреля 2024, 14:36 |
209
0
Артур МИКИТИШИН: «Металлист 1925 находится не на том месте»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».

– Артур, в каком настроении «Кривбасс» подходит к игре?

– Мы настраиваемся очень серьезно на все матчи, и этот – не исключение. Понимаем, что впереди пять тяжелых туров, поэтому настроены бороться за высокие места до последнего. Настроение в команде боевое.

– Что касается соперника. Как его можно охарактеризовать?

– «Металлист 1925» – хорошая команда, которая демонстрирует интересный футбол. Считаю, они находятся не на том месте, которого заслуживают. Мы готовимся соответствующим образом.

– Домашний поединок – двойная мотивация?

– Мы очень рады, когда наши болельщики приходят на матчи. Это придает уверенности и мотивации. Мы играем для наших фанов и постараемся их только радовать.

Матч «Кривбасс» – «Металлист 1925» состоится 28 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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