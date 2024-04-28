Артур МИКИТИШИН: «Металлист 1925 находится не на том месте»
Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Металлистом 1925»
Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».
– Артур, в каком настроении «Кривбасс» подходит к игре?
– Мы настраиваемся очень серьезно на все матчи, и этот – не исключение. Понимаем, что впереди пять тяжелых туров, поэтому настроены бороться за высокие места до последнего. Настроение в команде боевое.
– Что касается соперника. Как его можно охарактеризовать?
– «Металлист 1925» – хорошая команда, которая демонстрирует интересный футбол. Считаю, они находятся не на том месте, которого заслуживают. Мы готовимся соответствующим образом.
– Домашний поединок – двойная мотивация?
– Мы очень рады, когда наши болельщики приходят на матчи. Это придает уверенности и мотивации. Мы играем для наших фанов и постараемся их только радовать.
Матч «Кривбасс» – «Металлист 1925» состоится 28 апреля в 18:00 по киевскому времени.
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