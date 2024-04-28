Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Надо в каждом матче набирать максимум очков»

Защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».

– Андрей, какие мысли перед важной игрой?

– Настраиваемся очень серьезно, у нас осталось пять заключительных туров. Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов, чтобы в конце сезона быть как можно выше в таблице и выполнить задачу, которая стоит перед нами.

– Уже разбирали соперника. Какой футбол он демонстрирует?

– Несмотря на последние не очень удачные результаты соперника, команда у них очень неплохая, с качественными игроками. Имеют интересный рисунок игры. Думаю, все станут свидетелями хорошего футбола в воскресенье и интригующего противостояния.

– Наша команда будет играть дома, при поддержке родных болельщиков. Это добавляет оптимизма и настроения перед игрой?

– Конечно, дома играть гораздо лучше и комфортнее. Мы чувствуем поддержку болельщиков на трибунах и это мотивирует нас постоянно идти вперед и забивать голы, тем самым благодаря фанам положительными эмоциями.

Матч «Кривбасс» – «Металлист 1925» состоится 28 апреля в 18:00 по киевскому времени.