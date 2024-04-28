Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Надо в каждом матче набирать максимум очков»
Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Металлистом 1925»
Защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник поделился ожиданиями от матча 26-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».
– Андрей, какие мысли перед важной игрой?
– Настраиваемся очень серьезно, у нас осталось пять заключительных туров. Надо в каждом матче набирать максимум зачетных баллов, чтобы в конце сезона быть как можно выше в таблице и выполнить задачу, которая стоит перед нами.
– Уже разбирали соперника. Какой футбол он демонстрирует?
– Несмотря на последние не очень удачные результаты соперника, команда у них очень неплохая, с качественными игроками. Имеют интересный рисунок игры. Думаю, все станут свидетелями хорошего футбола в воскресенье и интригующего противостояния.
– Наша команда будет играть дома, при поддержке родных болельщиков. Это добавляет оптимизма и настроения перед игрой?
– Конечно, дома играть гораздо лучше и комфортнее. Мы чувствуем поддержку болельщиков на трибунах и это мотивирует нас постоянно идти вперед и забивать голы, тем самым благодаря фанам положительными эмоциями.
Матч «Кривбасс» – «Металлист 1925» состоится 28 апреля в 18:00 по киевскому времени.
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