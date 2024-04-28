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  4. В Полесье рассказали об идее премирования арбитров по итогам сезона
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 13:27 | Обновлено 28 апреля 2024, 13:28
262
4

В Полесье рассказали об идее премирования арбитров по итогам сезона

Владимир Загурский выступил за создание премиального фонда в размере 16 миллионов гривен

28 апреля 2024, 13:27 | Обновлено 28 апреля 2024, 13:28
262
4
В Полесье рассказали об идее премирования арбитров по итогам сезона
ФК Полесье. Владимир Загурский

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский рассказал об идее премирования арбитров по итогам сезона:

«В прошлом году, в сентябре, на рабочем совещании с бывшим председателем комитета арбитров, Лучано Лучи, футбольный клуб «Полесье» вышел с идеей введения премирования судейского корпуса по результатам их работы, по результатам разработанной уже непосредственно ассоциацией рейтинговой оценки. Продолжение этой темы произошло в этом месяце – 2 апреля на рабочем совещании клубов Премьер-лиги снова прозвучала эта идея.

Было проведено средствами телекоммуникационных технологий голосование и большинство клубов поддержали данную идею – создание премиального фонда и привлечение вклада от каждого клуба Премьер-лиге в размере 1 миллиона гривен. Эти деньги должны быть потрачены на бонусные выплаты непосредственно арбитрам по итогам сезона, а также на различные технические средства, мероприятия, а также на полиграфические исследования. То есть 16 клубов – это 16 миллионов гривен на сезон».

Ранее относительно идеи премирования арбитров высказался генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин.

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Владимир Загурский Полесье Житомир судейство чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ премиальные Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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Комментарии 4
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axylinam
У нас премируют свистунов перед игрой, изредка в перерыве матча, а после сезона-это не прокатит
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0
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roman75zpr
Проходьте на вiльну касу )) 
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0
Nick.Grabowski
Можливо пакетами АТБ преміювати? Можна, наприклад, додати консерви, олію, гречку, макарони, горілки, ковбаси?
В теорії:
100 пакетів для судді вищої ліги.
50 пакетів для судді 1ої ліги. 
25 пакетів - для 2ої ліги.
Плюс можна зробити якусь PR-акцію (сюжет на єдиному телемарафоні) про меценатство (філантропію), патріотизм та розвиток футболу. 
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-1
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