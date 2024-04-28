В Полесье рассказали об идее премирования арбитров по итогам сезона

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский рассказал об идее премирования арбитров по итогам сезона:

«В прошлом году, в сентябре, на рабочем совещании с бывшим председателем комитета арбитров, Лучано Лучи, футбольный клуб «Полесье» вышел с идеей введения премирования судейского корпуса по результатам их работы, по результатам разработанной уже непосредственно ассоциацией рейтинговой оценки. Продолжение этой темы произошло в этом месяце – 2 апреля на рабочем совещании клубов Премьер-лиги снова прозвучала эта идея.

Было проведено средствами телекоммуникационных технологий голосование и большинство клубов поддержали данную идею – создание премиального фонда и привлечение вклада от каждого клуба Премьер-лиге в размере 1 миллиона гривен. Эти деньги должны быть потрачены на бонусные выплаты непосредственно арбитрам по итогам сезона, а также на различные технические средства, мероприятия, а также на полиграфические исследования. То есть 16 клубов – это 16 миллионов гривен на сезон».

Ранее относительно идеи премирования арбитров высказался генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин.