Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Фанаты Эвертона – невероятные»
Англия
28 апреля 2024, 12:49 |
691
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Фанаты Эвертона – невероятные»

Украинский защитник поблагодарил болельщиков за поддержку

28 апреля 2024, 12:49 |
691
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Фанаты Эвертона – невероятные»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку на домашних матчах:

«Это всегда огромное удовольствие играть дома. Наши болельщики, каждой игры, невероятные, и я каждый раз хочу сказать им «спасибо». Вы действительно чувствуете это на поле, особенно на «Гудисоне». Даже когда мы проигрываем, они ждут нас после игры. Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, потому что это был тяжелый сезон – тяжелый для игроков и тяжелый для болельщиков, но мы очень ценим их постоянную поддержку».

Ранее Виталий Миколенко рассказал, что помогает ему лучше восстанавливаться после матчей.

По теме:
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко фанаты болельщики зрители
Дмитро Вербинський Источник: ФК Эвертон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Футбол | 27 апреля 2024, 20:57 9
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн

Артем Довбик летом может стать игроком «Барселоны»

Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Футбол | 27 апреля 2024, 20:41 5
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад

«Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0

Дубль и два ассиста Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS
Футбол | 28.04.2024, 10:47
Дубль и два ассиста Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS
Дубль и два ассиста Месси. Интер Майами без Кривцова выиграл матч в MLS
Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25
Футбол | 27.04.2024, 17:15
Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25
Определена вторая команда, которая представит Украину в еврокубках 2024/25
Колос – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.04.2024, 13:30
Колос – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
26.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 1
Футбол
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
27.04.2024, 01:39 3
Теннис
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 9
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 1
Футбол
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем