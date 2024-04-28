Виталий МИКОЛЕНКО: «Фанаты Эвертона – невероятные»
Украинский защитник поблагодарил болельщиков за поддержку
Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку на домашних матчах:
«Это всегда огромное удовольствие играть дома. Наши болельщики, каждой игры, невероятные, и я каждый раз хочу сказать им «спасибо». Вы действительно чувствуете это на поле, особенно на «Гудисоне». Даже когда мы проигрываем, они ждут нас после игры. Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, потому что это был тяжелый сезон – тяжелый для игроков и тяжелый для болельщиков, но мы очень ценим их постоянную поддержку».
Ранее Виталий Миколенко рассказал, что помогает ему лучше восстанавливаться после матчей.
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