Виталий МИКОЛЕНКО: «Фанаты Эвертона – невероятные»

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку на домашних матчах:

«Это всегда огромное удовольствие играть дома. Наши болельщики, каждой игры, невероятные, и я каждый раз хочу сказать им «спасибо». Вы действительно чувствуете это на поле, особенно на «Гудисоне». Даже когда мы проигрываем, они ждут нас после игры. Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, потому что это был тяжелый сезон – тяжелый для игроков и тяжелый для болельщиков, но мы очень ценим их постоянную поддержку».

Ранее Виталий Миколенко рассказал, что помогает ему лучше восстанавливаться после матчей.