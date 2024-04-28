Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне нравится играть каждые 3-4 дня»
Защитник «Эвертона» рассказал, что помогает ему лучше восстанавливаться
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, что помогает ему лучше восстанавливаться после матчей:
«Мне нравится играть каждые три-четыре дня. Особенно хорошо, когда ты выигрываешь. Я чувствую, что после победы могу восстановиться намного лучше. Когда ты проигрываешь, ты испытываешь плохие эмоции, и мне, как игроку, труднее восстановиться после поражения. Ты можешь восстановиться физически, но психологически это тяжелее».
Напомним, недавно 24-летний игрок сборной Украины получил травму.
В этом сезоне Английской Премьер-лиги Виталий Миколенко провел 28 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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