Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне нравится играть каждые 3-4 дня»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, что помогает ему лучше восстанавливаться после матчей:

«Мне нравится играть каждые три-четыре дня. Особенно хорошо, когда ты выигрываешь. Я чувствую, что после победы могу восстановиться намного лучше. Когда ты проигрываешь, ты испытываешь плохие эмоции, и мне, как игроку, труднее восстановиться после поражения. Ты можешь восстановиться физически, но психологически это тяжелее».

Напомним, недавно 24-летний игрок сборной Украины получил травму.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Виталий Миколенко провел 28 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.