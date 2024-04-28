Забарный возглавил интересный европейский рейтинг в категории до 21 года

Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный провел 3690 игровых минут в этом сезоне.

По этому показателю он является лучшим футболистом Европы в возрастной категории до 21 года.

При сборе статистики учитывались не только матчи за клуб, но и выступления за сборную, причем как на юношеско-молодежном уровне, так и на взрослом.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный сыграл в 34 матчах, отметившись 1 забитым мячом. Он не пропустил ни одной игровой минуты своей команды в чемпионате.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника национальной сборной Украины в 28 миллионов евро.