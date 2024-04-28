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Англия
28 апреля 2024, 12:05 | Обновлено 28 апреля 2024, 12:25
733
5

Забарный возглавил интересный европейский рейтинг в категории до 21 года

Украинский защитник «Борнмута» не пропустил ни минуты в этом сезоне АПЛ

28 апреля 2024, 12:05 | Обновлено 28 апреля 2024, 12:25
733
5
Забарный возглавил интересный европейский рейтинг в категории до 21 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный провел 3690 игровых минут в этом сезоне.

По этому показателю он является лучшим футболистом Европы в возрастной категории до 21 года.

При сборе статистики учитывались не только матчи за клуб, но и выступления за сборную, причем как на юношеско-молодежном уровне, так и на взрослом.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный сыграл в 34 матчах, отметившись 1 забитым мячом. Он не пропустил ни одной игровой минуты своей команды в чемпионате.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника национальной сборной Украины в 28 миллионов евро.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рейтинг
Дмитро Вербинський Источник: ФК Борнмут
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Комментарии 5
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Serhii P.
думаю, що він коштує 40 млн. євро мінімум
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+3
OKs100
Забарный один из немногих, кто вовремя перешёл в Европу, в 19-20 лет, это самое то, при условии, что до этого был один или полтора полных сезона в УПЛ. 
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+2
umnuy2
апл это супершкола для опыта
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+1
Nick.Grabowski
А що говорять цифри та факти в цьому сезоні. Давайте поглянемо.
Станом на зараз Борнмут пропустив 60 голів.
Борнмут входить в топ-5 команда прем'єр-ліги з найгіршим захистом. Більше пропустили лише аутсайдери (Лутон, Бернлі, Шеффілд) в зоні вильоту та Вестхем. 
Забарний - основний центральний захисник Борнмута. 
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-1
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