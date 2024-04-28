Забарный возглавил интересный европейский рейтинг в категории до 21 года
Украинский защитник «Борнмута» не пропустил ни минуты в этом сезоне АПЛ
Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный провел 3690 игровых минут в этом сезоне.
По этому показателю он является лучшим футболистом Европы в возрастной категории до 21 года.
При сборе статистики учитывались не только матчи за клуб, но и выступления за сборную, причем как на юношеско-молодежном уровне, так и на взрослом.
В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный сыграл в 34 матчах, отметившись 1 забитым мячом. Он не пропустил ни одной игровой минуты своей команды в чемпионате.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника национальной сборной Украины в 28 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Дмитрия Христича попробует выйти в Дивизион 1A
Карпаты возвращаются в элитный дивизион Украины!
Станом на зараз Борнмут пропустив 60 голів.
Борнмут входить в топ-5 команда прем'єр-ліги з найгіршим захистом. Більше пропустили лише аутсайдери (Лутон, Бернлі, Шеффілд) в зоні вильоту та Вестхем.
Забарний - основний центральний захисник Борнмута.