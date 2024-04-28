Богдан СЛЮБИК: «Верес нас не удивил»
Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Вересом»
Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:1) в матче 26-го тура УПЛ:
«Верес» нас не удивил. Мы знали, что это сильный соперник, который уже отбирал очки у лидеров чемпионата. «Рух» был готов к тяжелой игре. Сначала нам не все удавалось, но во второй половине матча мы начали демонстрировать свой привычный футбол и одержали победу.
В эпизоде с автоголом я хотел прервать подачу, но, к сожалению, неудачно попал по мячу и он полетел в сетку наших ворот. В перерыве состоялся серьезный разговор и мы сделали правильные выводы. Команда была заряжена на то, чтобы изменить ход матча и нам это удалось».
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