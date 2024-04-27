Англия27 апреля 2024, 21:09 |
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5
Сыграет ли Мудрик? Стали известны составы на матч АПЛ Астон Вилла – Челси
Матч начнется в 22:00
27 апреля 2024, 21:09 |
1044
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик выйдет на поле с первых минут.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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Комментарии 5
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МАЛАДЕЦ МОЙ МУДРИК, ХАРАШО ЧТО ТЕПЕРЬ ЛЕВЫХ ФЛАНГ АТСУСТВУЕТ У ЧЛЕНСИ
Сьогодні Михайла прорве.!!!
Значит абрамовичам физда с первых минут.
а як він сьогодні покакав і не написали, аж образливо. всім же так цікаво
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