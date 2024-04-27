Сыграет ли Мудрик? Стали известны составы на матч АПЛ Астон Вилла – Челси

В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.