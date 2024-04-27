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  4. Сыграет ли Мудрик? Стали известны составы на матч АПЛ Астон Вилла – Челси
Англия
27 апреля 2024, 21:09 |
1044
5

Сыграет ли Мудрик? Стали известны составы на матч АПЛ Астон Вилла – Челси

Матч начнется в 22:00

27 апреля 2024, 21:09 |
1044
5
Сыграет ли Мудрик? Стали известны составы на матч АПЛ Астон Вилла – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик выйдет на поле с первых минут.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Астон Вилла - Челси стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Chort
МАЛАДЕЦ МОЙ МУДРИК, ХАРАШО ЧТО ТЕПЕРЬ ЛЕВЫХ ФЛАНГ АТСУСТВУЕТ У ЧЛЕНСИ
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+1
vruthiy-112
Сьогодні Михайла прорве.!!!
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0
Wlad West
Значит абрамовичам физда с первых минут.
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0
A.R.M.O.R
а як він сьогодні покакав і не написали, аж образливо. всім же так цікаво
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0
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Теннис
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