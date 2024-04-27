Стал известен первый клуб, вылетевший из АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ после одного сезона в лиге
Сегодня, в рамках 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» на домашнем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
После этого матча «Шеффилд Юнайтед» потерял математические шансы сохранить прописку в элите английского футбола. Команда отправится снова Чемпионшип, откуда квалифицировалась в АПЛ только год назад.
«Шеффилд Юнайтед» пропустил наибольшее количество голов в чемпионате – 97 и забил наименьшее количество мячей – 34. Борьбу за сохранение прописки в АПЛ продолжают «Бернли», «Лутон Таун», «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2
|Манчестер Сити
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|11
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49 - 60
|45
|12
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48 - 77
|25
|19
|Бёрнли
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
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