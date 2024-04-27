Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен первый клуб, вылетевший из АПЛ
Англия
27 апреля 2024, 20:13 | Обновлено 27 апреля 2024, 20:31
2565
1

Стал известен первый клуб, вылетевший из АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ после одного сезона в лиге

27 апреля 2024, 20:13 | Обновлено 27 апреля 2024, 20:31
2565
1
Стал известен первый клуб, вылетевший из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеффилд Юнайтед

Сегодня, в рамках 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» на домашнем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

После этого матча «Шеффилд Юнайтед» потерял математические шансы сохранить прописку в элите английского футбола. Команда отправится снова Чемпионшип, откуда квалифицировалась в АПЛ только год назад.

«Шеффилд Юнайтед» пропустил наибольшее количество голов в чемпионате – 97 и забил наименьшее количество мячей – 34. Борьбу за сохранение прописки в АПЛ продолжают «Бернли», «Лутон Таун», «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76
3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
7 Ньюкасл 34 16 5 13 74 - 55 53
8 Вест Хэм 35 13 10 12 56 - 65 49
9 Челси 32 13 8 11 61 - 57 47
10 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48 - 55 46
11 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45
12 Брайтон 33 11 11 11 52 - 54 44
13 Фулхэм 35 12 7 16 51 - 55 43
14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон 34 11 8 15 36 - 48 33
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 35 6 7 22 48 - 77 25
19 Бёрнли 35 5 9 21 38 - 70 24
20 Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 34 - 97 16
Полная таблица

По теме:
Сыграет ли Мудрик? Стали известны составы на матч АПЛ Астон Вилла – Челси
Астон Вилла – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
САЛАХ – о конфликте с Клоппом: «Если я заговорю, то будет огонь»
Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Футбол | 27 апреля 2024, 01:00 2
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25

«Лестер» вернется в элитный дивизион Англии, «лисы» гарантировали как минимум 2-е место

Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
Футбол | 27 апреля 2024, 08:43 3
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала

Украинский вратарь впервые за 16 матчей остался на скамье для запасных

ШОВКОВСКИЙ – о матче с Днепром-1: «Надо уметь терпеть до конца и верить»
Футбол | 27.04.2024, 20:01
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Днепром-1: «Надо уметь терпеть до конца и верить»
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Днепром-1: «Надо уметь терпеть до конца и верить»
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 27.04.2024, 00:05
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Аутсайдер, но уже не абсолютный. Минай переиграл Черноморец
Футбол | 27.04.2024, 14:58
Аутсайдер, но уже не абсолютный. Минай переиграл Черноморец
Аутсайдер, но уже не абсолютный. Минай переиграл Черноморец
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
97 пропущенных за 35 туров, пипец 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26.04.2024, 21:16 27
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
26.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
Лунин может не сыграть ответный матч против Баварии. Стали известны причины
25.04.2024, 18:50 1
Футбол
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Стал известен 6-й клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
26.04.2024, 07:31
Футбол
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
27.04.2024, 07:01 3
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
27.04.2024, 12:15 5
Хоккей
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
25.04.2024, 20:28 189
Футбол
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем