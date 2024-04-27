Стал известен первый клуб, вылетевший из АПЛ

Сегодня, в рамках 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» на домашнем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

После этого матча «Шеффилд Юнайтед» потерял математические шансы сохранить прописку в элите английского футбола. Команда отправится снова Чемпионшип, откуда квалифицировалась в АПЛ только год назад.

«Шеффилд Юнайтед» пропустил наибольшее количество голов в чемпионате – 97 и забил наименьшее количество мячей – 34. Борьбу за сохранение прописки в АПЛ продолжают «Бернли», «Лутон Таун», «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Турнирная таблица АПЛ