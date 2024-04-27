Сыграет ли Трубин? Стали известны составы на матч Бенфика – Брага

В субботу, 27 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Бенфика» и «Брага».

Игра состоится на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне. Начало запланировано в 20.00.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч.

Украинский страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин начнет поединок в стартовом составе.

Сейчас «Бенфика» занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера «Спортинга» на 7 очков. «Брага» занимает 4 строчку.