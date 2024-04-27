Португалия27 апреля 2024, 19:16 |
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Сыграет ли Трубин? Стали известны составы на матч Бенфика – Брага
Поединок начнется в 20:00
27 апреля 2024, 19:16 |
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Бенфика» и «Брага».
Игра состоится на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне. Начало запланировано в 20.00.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч.
Украинский страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин начнет поединок в стартовом составе.
Сейчас «Бенфика» занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера «Спортинга» на 7 очков. «Брага» занимает 4 строчку.
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