Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Трубин? Стали известны составы на матч Бенфика – Брага
Португалия
27 апреля 2024, 19:16 |
358
0

Сыграет ли Трубин? Стали известны составы на матч Бенфика – Брага

Поединок начнется в 20:00

27 апреля 2024, 19:16 |
358
0
Сыграет ли Трубин? Стали известны составы на матч Бенфика – Брага
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 27 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Бенфика» и «Брага».

Игра состоится на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне. Начало запланировано в 20.00.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч.

Украинский страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин начнет поединок в стартовом составе.

Сейчас «Бенфика» занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера «Спортинга» на 7 очков. «Брага» занимает 4 строчку.

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч Рух – Верес
Со Степаненко и Сиканом. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер
Сыграет ли Цыганков? Довбик – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса
Брага Бенфика Анатолий Трубин стартовые составы чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Футбол | 26 апреля 2024, 21:16 27
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку

26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета

Мичел оценил игру с Лас-Пальмасом, в которой в очередной раз забил Довбик
Футбол | 27 апреля 2024, 18:30 0
Мичел оценил игру с Лас-Пальмасом, в которой в очередной раз забил Довбик
Мичел оценил игру с Лас-Пальмасом, в которой в очередной раз забил Довбик

Каталонцы победили со счетом 2:0

Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 27.04.2024, 00:05
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Футбол | 27.04.2024, 00:59
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1
Футбол | 27.04.2024, 15:39
Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1
Выигрыш на характере. Динамо вырвало на выезде победу у Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
25.04.2024, 20:28 189
Футбол
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
6:0, 6:0. Известна следующая соперница Ястремской в Мадриде
25.04.2024, 19:15 10
Теннис
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
27.04.2024, 07:01 3
Футбол
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
27.04.2024, 12:15 5
Хоккей
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 7
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 1
Футбол
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
26.04.2024, 17:21 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем