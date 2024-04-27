Юрий МАКСИМОВ: «Вижу причину в тренере Днепра-1. То есть вопрос ко мне»

Наставник «Днепра-1» Юрий Максимов критично оценил свою работу по итогам матча чемпионата Украины против «Динамо», который команда проиграла 1:2, пропустив в компенсированное время.

– Если посмотреть на последние игры днепрян, то практически в каждой команда вела в счете, но до победы их так и не довела. В чем вы видите эту причину?

– Причину вижу только в тренере, ведь тренер отвечает за результат. Это вопрос ко мне.

– Сегодня «Днепр-1» выглядел совсем иначе, чем в последних матчах, и можно говорить о том, что «Динамо» отскочило. За счет чего удалось так эмоционально накачать команду?

– «Динамо» – это всегда раздражитель для любой команды. Ребята вышли и играли за себя, за город. Они могут играть в футбол – это известно. Мы на каждую игру настраиваемся, но бывают такие матчи, когда играем плохо, бывают, когда играем хорошо. Есть некоторые вопросы, но прямо сейчас они не решатся.

– Весной «Днепр-1» находится в серьезном кризисе. Не считаете ли вы, что осенью команда показала свой максимум?

– Я уже говорил на эту тему. У нас зимой был трансферный бан, ушли пять игроков, а потом еще и Василий Кравец. Мы взяли Очеретько – очень хороший парень и футболист, он нам очень помогает, но должна быть ротация. Идет тренировочный процесс, нужно держать ребят в тонусе. Есть вопросы, но повторюсь: тренер отвечает за результат, поэтому я буду за него отвечать. Спасибо ребятам за игру, за отношение к своему труду.

– Справедливо ли был засчитан первый гол «Динамо», когда Волынец указывал, что Ванат попал ему по руке?

– У нас есть арбитры, которые за это отвечают. Есть еще VAR, где можно посмотреть. Гол был – значит, был.

– После красной карты команда пошла забивать, но пропустила контратаку. Такова была установка?

– Все игроки сами стремятся к победе. Счет был ничейным, и каждый футболист и каждая команда всегда хотят побеждать.