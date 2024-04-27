Аль-Хиляль после победы над Аль-Фатехом очень близок к чемпионству

26 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Хиляль дома выиграл у команды Аль-Фатех (3:1) и приблизился к чемпионству.

Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет 12 очков за 6 матчей до конца турнира.

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (80), Аль-Наср (68), Аль-Ахли (52), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур. 26 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Фатех – 3:1

Голы: Мишаэл, 58, Рубен Невеш, 74, Аль-Болеахи, 90+15 – Селарраян, 57

Дамак – Аль-Таавун – 0:1

Гол: Жоао Педро, 89

Аль-Иттихад – Аль-Шабаб – 1:3

Голы: Хамдалла, 58 – Диалло, 48, Карлос Жуниор, 82, Аль-Джувайр, 90+10

Турнирная таблица