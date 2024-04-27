Аль-Хиляль после победы над Аль-Фатехом очень близок к чемпионству
26 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии
26 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Хиляль дома выиграл у команды Аль-Фатех (3:1) и приблизился к чемпионству.
Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет 12 очков за 6 матчей до конца турнира.
В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (80), Аль-Наср (68), Аль-Ахли (52), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).
Чемпионат Саудовской Аравии
29-й тур. 26 апреля
Аль-Хиляль – Аль-Фатех – 3:1
Голы: Мишаэл, 58, Рубен Невеш, 74, Аль-Болеахи, 90+15 – Селарраян, 57
Дамак – Аль-Таавун – 0:1
Гол: Жоао Педро, 89
Аль-Иттихад – Аль-Шабаб – 1:3
Голы: Хамдалла, 58 – Диалло, 48, Карлос Жуниор, 82, Аль-Джувайр, 90+10
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|28
|26
|2
|0
|86 - 18
|80
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|28
|22
|2
|4
|83 - 35
|68
|3
|Аль-Ахли Джидда
|28
|15
|7
|6
|54 - 30
|52
|4
|Аль-Таавун
|29
|14
|9
|6
|48 - 31
|51
|5
|Аль-Иттихад
|29
|15
|5
|9
|55 - 40
|50
|6
|Аль-Иттифак
|28
|10
|10
|8
|33 - 28
|40
|7
|Аль-Фатех
|29
|11
|7
|11
|48 - 44
|40
|8
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|29
|10
|8
|11
|39 - 36
|38
|9
|Дамак
|29
|10
|8
|11
|40 - 35
|38
|10
|Аль-Фейха
|29
|10
|8
|11
|38 - 46
|38
|11
|Аль-Халидж
|28
|9
|8
|11
|32 - 39
|35
|12
|Аль-Вахда Мекка
|29
|9
|5
|15
|41 - 49
|32
|13
|Аль-Раед
|28
|8
|6
|14
|36 - 43
|30
|14
|Аль-Рияд
|29
|7
|7
|15
|26 - 51
|28
|15
|Аль-Таи
|29
|7
|5
|17
|29 - 57
|26
|16
|Абха
|28
|7
|4
|17
|31 - 74
|25
|17
|Аль-Ахдуд
|28
|7
|3
|18
|23 - 47
|24
|18
|Аль-Хазм
|29
|3
|10
|16
|29 - 68
|19
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