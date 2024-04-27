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  4. Аль-Хиляль после победы над Аль-Фатехом очень близок к чемпионству
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
26.04.2024 21:00 – FT 1 : 3
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
27 апреля 2024, 17:23 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:05
61
0

Аль-Хиляль после победы над Аль-Фатехом очень близок к чемпионству

26 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии

27 апреля 2024, 17:23 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:05
61
0
Аль-Хиляль после победы над Аль-Фатехом очень близок к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Хиляль дома выиграл у команды Аль-Фатех (3:1) и приблизился к чемпионству.

Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет 12 очков за 6 матчей до конца турнира.

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (80), Аль-Наср (68), Аль-Ахли (52), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур. 26 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Фатех – 3:1

Голы: Мишаэл, 58, Рубен Невеш, 74, Аль-Болеахи, 90+15 – Селарраян, 57

Дамак – Аль-Таавун – 0:1

Гол: Жоао Педро, 89

Аль-Иттихад – Аль-Шабаб – 1:3

Голы: Хамдалла, 58 – Диалло, 48, Карлос Жуниор, 82, Аль-Джувайр, 90+10

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 28 26 2 0 86 - 18 80
2 Аль-Наср Эр-Рияд 28 22 2 4 83 - 35 68
3 Аль-Ахли Джидда 28 15 7 6 54 - 30 52
4 Аль-Таавун 29 14 9 6 48 - 31 51
5 Аль-Иттихад 29 15 5 9 55 - 40 50
6 Аль-Иттифак 28 10 10 8 33 - 28 40
7 Аль-Фатех 29 11 7 11 48 - 44 40
8 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29 10 8 11 39 - 36 38
9 Дамак 29 10 8 11 40 - 35 38
10 Аль-Фейха 29 10 8 11 38 - 46 38
11 Аль-Халидж 28 9 8 11 32 - 39 35
12 Аль-Вахда Мекка 29 9 5 15 41 - 49 32
13 Аль-Раед 28 8 6 14 36 - 43 30
14 Аль-Рияд 29 7 7 15 26 - 51 28
15 Аль-Таи 29 7 5 17 29 - 57 26
16 Абха 28 7 4 17 31 - 74 25
17 Аль-Ахдуд 28 7 3 18 23 - 47 24
18 Аль-Хазм 29 3 10 16 29 - 68 19
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Фатех Дамак Аль-Таавун Аль-Иттихад Джидда Аль-Шабаб Рубен Невеш
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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