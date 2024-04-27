Владислав ВАНАТ: «Ярмоленко дал такую речь... Динамо не могло не выиграть»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат рассказал о матче УПЛ с «Днепром-1», который киевляне не без проблем выиграли со счетом 2:1. Игрок рассказал о мотивации, которую дал Андрей Ярмоленко.

– Выиграли очень важную для нас игру. В перерыве Ярмоленко сказал такую ​​речь, что мы просто не могли не выиграть.

– Команда завелась после перерыва?

– Да, забили быстро, создавали моменты и в итоге выиграли.

– После эпизода, в котором удалили Тымчика, динамовцы побежали апеллировать к арбитру, что Бражко сбили в штрафной перед этим?

– Да, нашей команде показалось, что там был фол.

– Но футболисты «Днепра-1» продолжили игру…

– Арбитр сказал, что когда выйдет мяч, он посмотрит этот момент. Тымчик выбил мяч в аут, но рефери сказал продолжать игру. Не знаю… Не буду комментировать судейство.

– Матчи с «Днепром-1» всегда у вас получаются напряженными?

– Да. У них хорошая команда, хороший подбор исполнителей. Я очень доволен, что мы победили сегодня.

– После перерыва вас перевели на правый фланг. Где вам удобнее – на фланге или на острие?

– Меня не перевели, я просто играл справа, когда мы оборонялись. А так мы играли в два нападающих. Конечно, комфортнее играть центральным нападающим.

– Удивило ли вас, что «Днепр-1» играл с тремя центральными защитниками?

– Я бы не сказал, что они так играли – Адамюк больше действовал справа. В первом тайме мы чаще проводили атаки через наш левый фланг, потому мало что удавалось.

– «Динамо» не имеет права на ошибку, и еще до матча «Шахтера» в этом туре было понятно, что вам нужно только побеждать…

– Да, нужно только побеждать. Я очень жду игры «Шахтера» именно в Днепре, хочется посмотреть этот матч. Надеюсь, что он состоится в Днепре.

– Это принципиальная такая история?

– А как иначе, когда некоторые команды переносят матчи из своих городов, хотя должны играть дома. А играют там, где удобно другой команде.

– Как футболисты настраивались на игру? Ведь ночь и сегодняшнее утро в Днепре были неспокойными…

Я ничего не застал. У нас был длительный переезд, поэтому я крепко спал, а когда утром были или прилеты, или работало ПВО, я ехал в лифте.