Стали известны стартовые составы на матч Рух – Верес

В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

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Наставники обеих команд определили стартовые составы на матч.

Рух: Ледвий, Слюбик, Сыч, Роман, Пастух, Таллес, Федор, Квасница, Плюман, Карабин, Холод.

Верес: Когут, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Балан, Яго, Кучеров, Курко, Дахновский, Морозко, Гайдучик.

К началу 26-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко. «Верес» занимает 14 строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.