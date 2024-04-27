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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:07
292
0

Стали известны стартовые составы на матч Рух – Верес

Матч начнется в 18:00

27 апреля 2024, 17:32 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:07
292
0
Стали известны стартовые составы на матч Рух – Верес
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определили стартовые составы на матч.

Рух: Ледвий, Слюбик, Сыч, Роман, Пастух, Таллес, Федор, Квасница, Плюман, Карабин, Холод.

Верес: Когут, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Балан, Яго, Кучеров, Курко, Дахновский, Морозко, Гайдучик.

К началу 26-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко. «Верес» занимает 14 строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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