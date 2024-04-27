Испания27 апреля 2024, 20:29 |
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ВИДЕО. Довбик в своем стиле отпраздновал очередной гол в Ла Лиге
Украинец лидирует в гонке бомбардиров
27 апреля 2024, 20:29 |
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Украинский форвард Жироны Артем Довбик в матче чемпионата Испании забил гол с пенальти в ворота Лас-Пальмаса и показал уже свое традиционное празднование.
Довбик в этой встрече забил 19-й гол в сезоне Ла Лиги и увеличил отрыв от Джуда Беллингема (17) в гонке бомбардиров. При этом Артем один пенальти в матче не реализовал.
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