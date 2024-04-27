ВИДЕО. Довбик в своем стиле отпраздновал очередной гол в Ла Лиге

Украинский форвард Жироны Артем Довбик в матче чемпионата Испании забил гол с пенальти в ворота Лас-Пальмаса и показал уже свое традиционное празднование.

Довбик в этой встрече забил 19-й гол в сезоне Ла Лиги и увеличил отрыв от Джуда Беллингема (17) в гонке бомбардиров. При этом Артем один пенальти в матче не реализовал.