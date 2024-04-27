Украина. Премьер лига27 апреля 2024, 14:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 14:56
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ВИДЕО. Что с защитой Динамо? Днепр-1 забил в топ-игре в конце первого тайма
После первой 45-минутки счет 1:0 в пользу хозяев, гол забил Гуцуляк
27 апреля 2024, 14:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 14:56
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27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».
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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
На 43-й минуте встречи счет открыл Алексей Гуцуляк. Хавбек хозяев забил после провальной игры защиты киевлян.
После первого тайма счет 1:0 в пользу днепровского коллектива.
❗️ ВИДЕО. Что с защитой? Днепр-1 забил в топ-матче в конце первого тайма
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