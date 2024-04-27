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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 14:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 14:56
622
1

ВИДЕО. Что с защитой Динамо? Днепр-1 забил в топ-игре в конце первого тайма

После первой 45-минутки счет 1:0 в пользу хозяев, гол забил Гуцуляк

27 апреля 2024, 14:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 14:56
622
1
ВИДЕО. Что с защитой Динамо? Днепр-1 забил в топ-игре в конце первого тайма
ФК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

27 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Динамо».

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Поединок проходит на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

На 43-й минуте встречи счет открыл Алексей Гуцуляк. Хавбек хозяев забил после провальной игры защиты киевлян.

После первого тайма счет 1:0 в пользу днепровского коллектива.

❗️ ВИДЕО. Что с защитой? Днепр-1 забил в топ-матче в конце первого тайма

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Алексей Гуцуляк видео голов и обзор Днепр-1 Динамо Киев Днепр-1 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AK.228
Захисники киян в цій ситуації як корови на льоду 
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