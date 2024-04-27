Со Степаненко и Сиканом. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер
Игра в Черкассах начнется в 15:30
Сегодня, 27 апреля, «Шахтер» на стадионе «Черкассы-Арена» в матче двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги сыграет с черкасским ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Олега Дулуба на матч:
ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Стасюк, Яшари, Бар, Рыбалка, Эйнел, Наумец, Пасич, Молло.
«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Степаненко, Судаков, Зубков, Сикан, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо, Конопля, Кевин.
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