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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 12:28 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:35
95
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Металлист 1925

Поединок пройдет 28 апреля в 18:00 в Кривом Роге

27 апреля 2024, 12:28 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:35
95
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Металлист 1925
УПЛ

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 3-е место, имея в активе 51 очко после 25 матчей.

«Металлист 1925» идет на 15-й позиции, сыграв 25 поединков и набрав 19 очков.

Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925» проведет UPL.TV.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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