Украина. Премьер лига27 апреля 2024, 12:28 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:35
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Металлист 1925
Поединок пройдет 28 апреля в 18:00 в Кривом Роге
27 апреля 2024, 12:28 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:35
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В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Металлист 1925».
Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало – в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 3-е место, имея в активе 51 очко после 25 матчей.
«Металлист 1925» идет на 15-й позиции, сыграв 25 поединков и набрав 19 очков.
Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925» проведет UPL.TV.
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