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Чемпионат Украины
Кривбасс
28.04.2024 18:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 12:21 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:32
60
0

Кривбасс – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 апреля матч 26-го тура УПЛ

27 апреля 2024, 12:21 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:32
60
0
Кривбасс – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 3-е место, имея в активе 51 очко после 25 матчей.

«Металлист 1925» идет на 15-й позиции, сыграв 25 поединков и набрав 19 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Кривбасс – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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