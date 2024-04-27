Минай – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 27 апреля, «Минай» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Романа Григорчука на матч:

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Скиба, Чуев, Дмитрук, Петько, Семотюк, Кораблин, Вакула, Устименко, Ременяк.

«Черноморец»: Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Салюк, Огиря, Кузык, Брагару, Бадибанга, Штогрин, Шпорн.