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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 12:56 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:14
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Минай – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Матч 26-го тура УПЛ начнется в 13:00

27 апреля 2024, 12:56 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:14
100
0
Минай – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Стадион Минай

Сегодня, 27 апреля, «Минай» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Желько Любеновича и Романа Григорчука на матч:

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Скиба, Чуев, Дмитрук, Петько, Семотюк, Кораблин, Вакула, Устименко, Ременяк.

«Черноморец»: Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Салюк, Огиря, Кузык, Брагару, Бадибанга, Штогрин, Шпорн.

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Минай Черноморец Одесса Минай - Черноморец стартовые составы
Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Sport.ua
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