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ITF
25 апреля 2024, 20:12 | Обновлено 25 апреля 2024, 20:15
604
0

Ига Свёнтек – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде

25 апреля 2024, 20:12 | Обновлено 25 апреля 2024, 20:15
604
0
Ига Свёнтек – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

25 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда полька сразится против китаянки Ван Сию (№52 WTA). Время начала поединка – 20:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Сораной Кырстей из Румынии (№30 WTA).

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Ига Свёнтек WTA Мадрид смотреть онлайн Ван Сию
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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