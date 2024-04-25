Ига Свёнтек – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде
25 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго раунда полька сразится против китаянки Ван Сию (№52 WTA). Время начала поединка – 20:15 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Сораной Кырстей из Румынии (№30 WTA).
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