Йожеф САБО: «Мудрик своей игрой за Челси сделал антирекламу нашим игрокам»
Бывший тренер сборной Украины оценил уровень некоторых украинских футболистов
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил уровень некоторых украинских футболистов.
– Вас кто-то радует из игроков в нынешнем чемпионате Украины?
– Нет у нас классных футболистов! Для меня номер 1 – это Бражко. Он первым уедет за границу. У него есть хорошие данные: отбор, видение поля, передачи, прекрасный удар. Второго такого футболиста в чемпионате Украины я не вижу.
– А Судаков?
– Он меня не впечатляет. Да, Судаков работоспособен, но я не вижу, чтобы он хорошо работал в отборе как полузащитник. О нем много пишут, но в Шахтере привыкли подогревать интерес к своим футболистам, чтобы дорого их продать, как Мудрика. Но после Мудрика не очень-то хорошо и покупают наших футболистов. Михаил сделал антирекламу нашим игрокам своими выступлениями за «Челси».
Я вообще не понимаю, как лондонский клуб за ним смотрел?! Какие они увидели в нем качества?! Кроме скорости, у Мудрика ничего нет! Соперники его уже давно читают и идет страховка, один на один против Мудрика уже никто не играет. Поэтому он ничего не может сделать в АПЛ. Переоцененный игрок.
Ранее Йожеф Сабо посоветовал Ярославу Ракицкому закончить карьеру.
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