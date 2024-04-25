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  4. Йожеф САБО: «Ракицкому надо заканчивать карьеру и не мучиться»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 15:51 |
379
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Йожеф САБО: «Ракицкому надо заканчивать карьеру и не мучиться»

Бывший тренер сборной Украины прокомментировал слухи об интересе к защитнику от «Металлиста 1925»

25 апреля 2024, 15:51 |
379
0
Йожеф САБО: «Ракицкому надо заканчивать карьеру и не мучиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал слухи об интересе харьковского «Металлиста 1925» к центральному защитнику донецкого «Шахтера» Ярославу Ракицкому.

– Йожеф Йожефович, появилась информация, что «Металлист 1925» летом может подписать Ракицкого. Верите в такое развитие событий?

– Скажу честно – похоже на фейк. Это же еще нужно, чтобы «Металлист 1925» остался в УПЛ, а шансы на вылет у них очень высокие. Наверное, Ярослав оказался не нужен Пушичу, потому что он его не ставит. Ракицкому уже 34 года, куда ему мотаться туда-сюда? Мое мнение, что ему нужно уже заканчивать с футболом и не мучиться, раз он оказался ненужным «Шахтеру».

– Как думаете, Ракицкий согласится выступать в Первой лиге, если «Металлист 1925» вылетит?

– Не уверен, что он согласится играть в Первой лиге. Повторюсь, в таком возрасте нужно уже заканчивать. Ракицкому надо было раньше думать, что делать. Нужно было пойти на тренерские курсы, получить диплом и тренировать себе спокойно команду во Второй или Первой лиге. Возможно, у него какие-то другие планы, не знаю.

– Зачем Ракицкий понадобился Скрипнику?

Потому что тренер не может набрать хороших футболистов – их у нас просто нет! Если кто-то появляется, то он сразу уезжает в Европу. Легионеры к нам бояться ехать, вон в «Днепре-1» все разбежались. Не завидую Максимову, команды у него практически не осталось. Идет война и люди разбегаются, с этим мы ничего не можем поделать. Раньше наши футболисты в Польшу не ездили.

– Ваше мнение понятно – Ракицкому нужно заканчивать. Ну, а все же, по своему уровню, он способен усилить «Металлист 1925»?

– Конечно! У Ракицкого есть мастерство, у него хорошая левая нога, отличные длинные передачи. Но возраст есть возраст и от этого никуда не деться.

– В «Металлисте 1925» играет еще одна возрастная звезда – Денис Гармаш.

– У него такая же ситуация, как и с Ракицким. Я советую этим ребятам заканчивать, раз они не подходят «Шахтеру» и «Динамо».

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Металлист 1925 Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Гармаш Виктор Скрипник
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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