ВИДЕО. Макрон сфолил на экс-игроке Ливерпуля в благотворительном матче

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче. В нем на поле также вышли бывшие футболисты.

Среди них – экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф. Один из героев чемпионата мира 2002 года играл в составе соперников команды Макрона.

В одном из эпизодов Диуф пробросил мяч между ног Макрону. Президент Франции такого унизительного финта своему сопернику не простил и намеренно сбил его с ног, после чего подал ему руку и помог подняться с газона: