ВИДЕО. Макрон сфолил на экс-игроке Ливерпуля в благотворительном матче
Президент Франции не простил Эль-Хаджи Диуфу одного из его финтов
Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче. В нем на поле также вышли бывшие футболисты.
Среди них – экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф. Один из героев чемпионата мира 2002 года играл в составе соперников команды Макрона.
В одном из эпизодов Диуф пробросил мяч между ног Макрону. Президент Франции такого унизительного финта своему сопернику не простил и намеренно сбил его с ног, после чего подал ему руку и помог подняться с газона:
Vilain tacle d’Emmanuel Macron sur El-Hadji Diouf, ancien international sénégalais lors du match caritatif du @VarietesCF au profit des @piecesjaunes ⚽️ @TF1Info pic.twitter.com/CkwQX4TXfm— Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) April 24, 2024
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