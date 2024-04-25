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25 апреля 2024, 15:34 |
467
0

ВИДЕО. Макрон сфолил на экс-игроке Ливерпуля в благотворительном матче

Президент Франции не простил Эль-Хаджи Диуфу одного из его финтов

25 апреля 2024, 15:34 |
467
0
ВИДЕО. Макрон сфолил на экс-игроке Ливерпуля в благотворительном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче. В нем на поле также вышли бывшие футболисты.

Среди них – экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф. Один из героев чемпионата мира 2002 года играл в составе соперников команды Макрона.

В одном из эпизодов Диуф пробросил мяч между ног Макрону. Президент Франции такого унизительного финта своему сопернику не простил и намеренно сбил его с ног, после чего подал ему руку и помог подняться с газона:

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Эммануэль Макрон Эль-Хаджи Диуф видео благотворительные матчи
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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