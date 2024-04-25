Иван ДИБАНГО: «Мы с болельщиками – настоящая семья»

Камерунский защитник «Кривбасса» Иван Дибанго поделился впечатлениями от встречи с фанатами криворожского клуба:

«Я очень рад этой встрече. Тем более, это моя первая автографсессия в «Кривбассе». Мы с болельщиками – настоящая семья. Ты не можешь играть в футбол, если у тебя нет поклонников, а фаны, в свою очередь, не могут жить без футбола. Вот такая связь между нами».

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Иван Дибанго провел 25 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 1 миллион евро.