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  4. Иван ДИБАНГО: «Мы с болельщиками – настоящая семья»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 15:39 |
75
0

Иван ДИБАНГО: «Мы с болельщиками – настоящая семья»

Защитник «Кривбасса» поделился впечатлениями от встречи с фанатами криворожского клуба

25 апреля 2024, 15:39 |
75
0
Иван ДИБАНГО: «Мы с болельщиками – настоящая семья»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Камерунский защитник «Кривбасса» Иван Дибанго поделился впечатлениями от встречи с фанатами криворожского клуба:

«Я очень рад этой встрече. Тем более, это моя первая автографсессия в «Кривбассе». Мы с болельщиками – настоящая семья. Ты не можешь играть в футбол, если у тебя нет поклонников, а фаны, в свою очередь, не могут жить без футбола. Вот такая связь между нами».

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Иван Дибанго провел 25 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 1 миллион евро.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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