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  4. Челси потерял ключевого хавбека до конца сезона
Англия
25 апреля 2024, 15:20 |
503
0

Челси потерял ключевого хавбека до конца сезона

Энцо Фернандес перенесет операцию

25 апреля 2024, 15:20 |
503
0
Челси потерял ключевого хавбека до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Центральный полузащитник «Челси» Энцо Фернандес пропустит остаток клубного сезона. Об этом сообщают английские СМИ.

Он перенесет операцию по удалению паховой грыжи, которая беспокоит его в течение целого года. Цель Фернандеса – сыграть за сборную Аргентины на Копа Америка, которая стартует 20 июня в США.

В нынешнем сезоне на счету Энцо Фернандеса 7 голов и 3 ассиста в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах. 23-летний хавбек перешел в лондонский клуб в январе 2023 года из «Бенфики» за 121 миллион евро.

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Энцо Фернандес Челси травма операция
Олег Дидух Источник: Daily Mail
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