Челси потерял ключевого хавбека до конца сезона

Центральный полузащитник «Челси» Энцо Фернандес пропустит остаток клубного сезона. Об этом сообщают английские СМИ.

Он перенесет операцию по удалению паховой грыжи, которая беспокоит его в течение целого года. Цель Фернандеса – сыграть за сборную Аргентины на Копа Америка, которая стартует 20 июня в США.

В нынешнем сезоне на счету Энцо Фернандеса 7 голов и 3 ассиста в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах. 23-летний хавбек перешел в лондонский клуб в январе 2023 года из «Бенфики» за 121 миллион евро.