Челси потерял ключевого хавбека до конца сезона
Энцо Фернандес перенесет операцию
Центральный полузащитник «Челси» Энцо Фернандес пропустит остаток клубного сезона. Об этом сообщают английские СМИ.
Он перенесет операцию по удалению паховой грыжи, которая беспокоит его в течение целого года. Цель Фернандеса – сыграть за сборную Аргентины на Копа Америка, которая стартует 20 июня в США.
В нынешнем сезоне на счету Энцо Фернандеса 7 голов и 3 ассиста в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах. 23-летний хавбек перешел в лондонский клуб в январе 2023 года из «Бенфики» за 121 миллион евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Опытным центральным защитником интересуется «Металлист 1925»
Главный тренер «Барселоны» объяснил решение не уходить из клуба