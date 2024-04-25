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  4. Источник: С 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить январский Мастерс
ATP
25 апреля 2024, 15:23 |
144
0

Источник: С 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить январский Мастерс

ATP и WTA объединятся на коммерческом и операционном уровнях

25 апреля 2024, 15:23 |
144
0
Источник: С 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить январский Мастерс
Getty Images/Global Images Ukraine

С 2027 года Саудовская Аравия станет новым местом проведения январского Мастерса.

Несмотря на сопротивление определенных игроков и аналитиков, решение перенести Мастерс в Саудовскую Аравию уже было принято и подтверждено руководством ATP. Сейчас ведутся детальные обсуждения относительно планирования и организации события. Ожидается, что турнир будет проводиться на первой неделе сезона.

На этой неделе в Мадриде проходит встреча теннисного руководства, на которой обсуждают реформирование календаря и туров в целом. Одним из ключевых изменений, которое произойдет в мире тенниса с 2027 года, является коммерческое и операционное объединение ATP и WTA. Хотя ATP и WTA будут оставаться разделенными на формальном уровне, они будут сотрудничать в сфере коммерции и операционного управления.

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Владимир Клепач Источник: TENNIS MAGAZINE ITALIA
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