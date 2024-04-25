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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «В чемпионате нет проходных матчей»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 15:27 |
88
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «В чемпионате нет проходных матчей»

Главный тренер «Руха» рассказал о подготовке к игре с «Вересом»

25 апреля 2024, 15:27 |
88
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В чемпионате нет проходных матчей»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке к матчу 26-го тура УПЛ против ровенского «Вереса»:

«Мы изучали как играет «Верес». Это очень организованная команда, которая демонстрирует неплохую игру во втором круге. Ровенчане хорошо действуют в переходных фазах и «Рух» должен быть готовым к этому.

Сейчас в чемпионате нет проходных матчей, поэтому нас ожидает серьезный поединок. Команда тренируется в своем привычном режиме, ведь к каждой игре мы готовимся очень ответственно.

На тренировках игроки индивидуально и командно работают над завершением атак и ударами. Однако также следует учитывать, что все зависит от мастерства и хладнокровия футболиста, а все это приходит с опытом. Я могу высказать претензии игрокам только тогда, когда они не выкладываются на поле. В то же время я никогда не буду ругать футболиста за технический брак. В предыдущей игре с «Минаем» свои моменты не реализовали одни из лучших наших атакующих игроков, которые хорошо себя проявляют в этом компоненте игры – такое случается и ничего страшного в этом нет».

Матч «Рух» – «Верес» состоится 27 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес Виталий Пономарев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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