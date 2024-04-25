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Англия
25 апреля 2024, 14:36 |
466
1

Форвард Манчестер Сити назвал простой рецепт, как горожанам стать чемпионом

На данный момент манчестерцы занимают третье место в турнирной таблице

25 апреля 2024, 14:36 |
466
1
Форвард Манчестер Сити назвал простой рецепт, как горожанам стать чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о последних результатах клуба и о борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге

«У нас есть возможность снова стать чемпионами. Мы можем завоевать ещё два трофея, и мы этому очень рады.

Это была трудная неделя, потому что мы проиграли в Лиге чемпионов. Но затем мы хотели выйти в финал Кубка Англии, ведь нам предстояло сыграть в полуфинале.

Если мы будем выполнять наш план на игру, то сможем выигрывать в каждом матче, и только от нас зависит, хотим ли мы стать чемпионами. Мы должны быть сильными, потому что не можем проиграть. Мы должны побеждать в каждом матче, если хотим стать чемпионами», — приводит слова Альвареса официальный сайт «Манчестер Сити».

Отметим, что «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 73 очка за 32 матча. У «горожан» на две игры меньше, чем у лидирующего «Арсенала», у которого 77 очков.

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Хулиан Альварес Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Вишневський Источник: ФК Манчестер Сити
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potemkin78
за двумя зайцами смотрел?
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