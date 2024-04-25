Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко проиграл 20-летнему португальцу на челленджере в Остраве
ATP
25 апреля 2024, 14:54 | Обновлено 25 апреля 2024, 14:55
78
0

Сачко проиграл 20-летнему португальцу на челленджере в Остраве

Виталий взял первый сет, но Жайме Фария был сильнее

25 апреля 2024, 14:54 | Обновлено 25 апреля 2024, 14:55
78
0
Сачко проиграл 20-летнему португальцу на челленджере в Остраве
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№189 ATP) завершила борьбу на грунтовом челленджере в Остраве (Чехия) в одиночном разряде.

В матче второго раунда соперником украинца, посеянного под третьим номером, был Жайме Фария из Португалии (№230 ATP).

Острава. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Жайме Фария (Португалия) – 7:5, 3:6, 4:6

В следующем раунде Фария сыграет против Мануеля Гинара или (№231 ATP) или Энцо Куако (№217 ATP).

Виталий продолжит борьбу на турнире в парном разряде в дуэте с Патриком Риклом из Чехии.

По теме:
Сачко стартовал с волевой победы на турнире в Остраве
Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян снова обновили личные рекорды
Большой финал Костюк, маленький титул Снигур, Мугуруса завершила карьеру
ATP Острава Виталий Сачко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Футбол | 24 апреля 2024, 22:25 13
Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера

Легенда «сине-гранатовых» провел встречу с руководством и решил остаться в клубе!

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 25 апреля 2024, 10:00 5
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион

Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Футбол | 25.04.2024, 11:05
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Лунин в этом сезоне сядет на скамью для запасных. Стали известны причины
Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
Теннис | 25.04.2024, 14:20
Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
Свитолина проиграла первой ракетке Испании на большом турнире в Мадриде
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Теннис | 24.04.2024, 15:49
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Определилась первая оппонентка Свитолиной на супертурнире в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
23.04.2024, 13:45 32
Футбол
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
25.04.2024, 00:08 4
Футбол
Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
Четырехкратный чемпион мира сенсационно выбыл из ЧМ-2024 по снукеру
23.04.2024, 14:23
Снукер
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 3
Теннис
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
Игрок Реала заявил, что гол Барселоны в ворота Лунина должны были отменить
24.04.2024, 07:31 2
Футбол
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Куртуа прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
24.04.2024, 08:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем