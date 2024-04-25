Сачко проиграл 20-летнему португальцу на челленджере в Остраве

Украинский теннисист Виталий Сачко (№189 ATP) завершила борьбу на грунтовом челленджере в Остраве (Чехия) в одиночном разряде.

В матче второго раунда соперником украинца, посеянного под третьим номером, был Жайме Фария из Португалии (№230 ATP).

Острава. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Жайме Фария (Португалия) – 7:5, 3:6, 4:6

В следующем раунде Фария сыграет против Мануеля Гинара или (№231 ATP) или Энцо Куако (№217 ATP).

Виталий продолжит борьбу на турнире в парном разряде в дуэте с Патриком Риклом из Чехии.