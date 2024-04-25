Сачко проиграл 20-летнему португальцу на челленджере в Остраве
Виталий взял первый сет, но Жайме Фария был сильнее
Украинский теннисист Виталий Сачко (№189 ATP) завершила борьбу на грунтовом челленджере в Остраве (Чехия) в одиночном разряде.
В матче второго раунда соперником украинца, посеянного под третьим номером, был Жайме Фария из Португалии (№230 ATP).
Острава. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Жайме Фария (Португалия) – 7:5, 3:6, 4:6
В следующем раунде Фария сыграет против Мануеля Гинара или (№231 ATP) или Энцо Куако (№217 ATP).
Виталий продолжит борьбу на турнире в парном разряде в дуэте с Патриком Риклом из Чехии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «сине-гранатовых» провел встречу с руководством и решил остаться в клубе!
Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион