Анатолий ДИДЕНКО: «Кварцяный в раздевалке мог бутылку бросить»

Бывший игрок луцкой «Волыни» и ряда других клубов УПЛ Анатолий Диденко поделился воспоминаниями о работе с легендарным для украинского футбола тренером Виталием Кварцяным.

– Как у Вас сложились отношения с Виталием Кварцяным?

– Кварцяный – человек вспыльчивый. Однако он быстро отходил. Могу сказать, что он хороший мотиватор. Он всегда говорил, что надо ставить цели, даже если они кажутся недостижимыми. Иногда спортсмену по жизни не хватает такого человека, который может направить. Недаром он раскрыл так много футболистов.

– На Ваших глазах кому-то по голове от Кварцяного прилетало?

– Ну, бутылки могли летать. Случались жесткие моменты. Однако, поверьте, в раздевалке каждой команды есть свои нюансы. Было весело, одним словом.

– А правда, что у Кварцяного был какой-то особый фейс-контроль новичков?

– Ходили байки, что как-то приехал бразилец с гитарой, и он его сразу отправил. Мог отправлять домой, если ему не понравилась походка или техника бега.

– Какие интересные упражнения в тренировочном процессе Кварцяного Вам запомнились?

– Могли играть двусторонки без аутов. То есть прямо на беговых дорожках шла игра. Никто не свистел. Отдача была максимальной.

– В брониках бегали?

– Да, случались двусторонки в бронежилетах. Играли 11 человек из основы против 18 ребят из дубля. Придумывал Кварцяный нам такие осложнения.

– Говорят, у Кварцяного очень тяжелые сборы.

– Да, я на себе испытывал, что такое три тренировки в день. Приехали мы в отель «Камелот» в Ужгороде. В 6:00 подъем и пробежка 40 минут по морозу. Затем в 11:00 вторая тренировка и в 17:00 вечерняя. Было трудно. Иногда люди от усталости просыпались и спрашивали у администратора: «А какая сейчас тренировка? Третья? Вторая?». Ты реально уже начинаешь путаться.

Ранее Анатолий Диденко рассказал, как Роман Григорчук заставлял игроков «Черноморца» делать конспекты теоретических занятий.