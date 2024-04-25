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Украина. Первая лига
25 апреля 2024, 13:29 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:30
613
0

Тренер Металлурга объяснил, почему запорожцы не поедут в Хуст

Антон Гай рассказал о ситуации в команде

25 апреля 2024, 13:29 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:30
613
0
Тренер Металлурга объяснил, почему запорожцы не поедут в Хуст
ФК Металлург Запорожье. Антон Гай

В 6-м туре группы «Выбывание» Первой лиги матч «Хуст» – «Металлург» 28 апреля не состоится.

Наставник «Металлурга» Антон Гай эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало запорожской команде выехать на Закарпатье:

– Еще в последнем календарном матче с «Буковиной» в моем распоряжении по разным причинам было всего 14 игроков. После поединка стало известно, что повреждения не избежали еще шесть футболистов. Потому и было решено обратиться в ПФЛ с просьбой о переносе поединка в Хусте.
Надеюсь, что к концу недели клубный лазарет опустеет и мои подопечные успеют должным образом подготовиться к следующему поединку – с «Металлистом», который состоится 3 мая. Ребята горят желанием прервать полосу неудач и сохранить для Запорожья «прописку» в Первой лиге.

Сейчас «Металлург» занимает 4 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.

Напомним, что ранее мы сообщали, что 28 апреля должен был состояться матч 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета между командами «Хуст» и «Металлург» Запорожье. Поединок должен был пройти на стадионе «Карпаты» в Закарпатской области. Однако в итоге встреча была отменена из-за проблем гостевого коллектива.

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Металлург Запорожье Первая лига Украины Хуст отмена матчей инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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