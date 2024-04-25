Юлия Стародубцева – Францишка Жорже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№142 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против Францишки Жорже из Португалии (№184 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Алены Фалей (№187 WTA) или Эллы Зайдель (№152 WTA).

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