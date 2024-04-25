Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Металлисте 1925 подтвердили желание премировать арбитров
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 13:17 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:39
370
0

В Металлисте 1925 подтвердили желание премировать арбитров

Андрей Неделин прокомментировал инсайд Игоря Бурбаса

25 апреля 2024, 13:17 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:39
370
0
В Металлисте 1925 подтвердили желание премировать арбитров
ФК Металлист 1925. Андрей Неделин

Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин прокомментировал информацию об идее клубов УПЛ выделить средства на премирование арбитров.

– Появилась информация, что клубы УПЛ минимальным большинством поддержали предложение выделить средства на премирование арбитров. Как голосовали вы и почему именно так?

– Есть такая позиция – «другое». «За», «против» или «другое». Наш клуб проголосовал «другое». Наш клуб считает нужным формировать фонд премирования арбитров УПЛ, мы считаем это продуктивным шагом по улучшению качества работы судей – когда на них не будут влиять никоим образом внешние факторы, они будут работать за надлежащую заработную плату. Это, мы считаем, очень хорошо.

Но формула, которая была предложена федерацией, нас не очень удовлетворяет. Делать, так сказать, предоплату на формирование этого фонда мы не считаем нужным. Мы поддерживаем оплату на будущий сезон с утвержденными участниками УПЛ-2024/25. А задним числом мы не считаем нужным делать вклад в эту инициативу.

По теме:
Анатолий ДИДЕНКО: «Кварцяный в раздевалке мог бутылку бросить»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
судейство чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ премиальные Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола Андрей Неделин Металлист 1925
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ
Футбол | 25 апреля 2024, 11:55 6
Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ
Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ

Игорь Бурбас утверждает, что базовой датой старта УПЛ 2024/25 является 3 августа 2024 года

ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
Теннис | 25 апреля 2024, 13:10 0
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем

23-летний бразилец подписал Рафе футболку

Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Футбол | 24.04.2024, 22:25
Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Хави принял неожиданное решение. Барселоне не нужно искать нового тренера
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Футбол | 25.04.2024, 00:05
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Шок в дерби, триллер в Манчестере. Эвертон сенсационно одолел Ливерпуль
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Футбол | 25.04.2024, 00:08
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
Промоутер: «Посмотрим, чего стоит Беринчик. Большой день для Украины»
23.04.2024, 11:29 2
Бокс
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 3
Теннис
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
23.04.2024, 18:42 22
Футбол
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
24.04.2024, 06:25 16
Футбол
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
24.04.2024, 19:01 3
Футбол
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
Куртуа рассказал, когда вернется в строй и высказался о Лунине
23.04.2024, 20:17
Футбол
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
Топовый турнир в Мадриде понес еще одну потерю среди участниц
23.04.2024, 11:54 1
Теннис
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем