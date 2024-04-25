В Металлисте 1925 подтвердили желание премировать арбитров

Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин прокомментировал информацию об идее клубов УПЛ выделить средства на премирование арбитров.

– Появилась информация, что клубы УПЛ минимальным большинством поддержали предложение выделить средства на премирование арбитров. Как голосовали вы и почему именно так?

– Есть такая позиция – «другое». «За», «против» или «другое». Наш клуб проголосовал «другое». Наш клуб считает нужным формировать фонд премирования арбитров УПЛ, мы считаем это продуктивным шагом по улучшению качества работы судей – когда на них не будут влиять никоим образом внешние факторы, они будут работать за надлежащую заработную плату. Это, мы считаем, очень хорошо.

Но формула, которая была предложена федерацией, нас не очень удовлетворяет. Делать, так сказать, предоплату на формирование этого фонда мы не считаем нужным. Мы поддерживаем оплату на будущий сезон с утвержденными участниками УПЛ-2024/25. А задним числом мы не считаем нужным делать вклад в эту инициативу.