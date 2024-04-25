Диденко рассказал, как Григорчук заставлял игроков делать конспекты

Бывший нападающий «Черноморца» Анатолий Диденко рассказал, как тогдашний главный тренер одесской команды Роман Григорчук заставлял игроков делать конспекты теоретических заданий.

– Почему решили сменить «Металлист» на «Черноморец»?

– У меня еще, кажется, был год контракта в Харькове, но появился вариант с «Черноморцем». Я почему-то хотел всегда ближе к дому играть, поэтому решил воспользоваться этой возможностью. Тогда одновременно я, Саша Бабич и Саша Тришевич перешли в «Черноморец». Сербский полузащитник – в аренду, а мы в двоих на полноценный контракт.

– В «Черноморце» Вы пережили замечательные годы, работая под руководством Романа Григорчука. Что запомнилось из совместной работы?

– Это реально очень подкованный тактически тренер, который заставляет всех понимать игру. В моей карьере это был единственный специалист, который настолько тщательно подходил к перемещениям на поле, взаимодействиям и другим важным нюансам. Мы даже с блокнотами ходили и записывали теорию. Потом сдавали ему экзамены. Мне это очень помогло. У меня до сих пор эти записи сохранены.

– Ничего себе!

– Да, записывать – это правильная вещь. Когда я сам стал тренером, то понял, что часто игроки тебя не слышат. У них в одно ухо влетело, в другое – вылетело. Я также оставляю ребят после теории и ставлю вопрос, чтобы они мне на макете показывали.

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