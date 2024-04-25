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  4. Диденко рассказал, как Григорчук заставлял игроков делать конспекты
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 12:27 |
246
0

Диденко рассказал, как Григорчук заставлял игроков делать конспекты

В одесском клубе были высокие тактические требования к футболистам

25 апреля 2024, 12:27 |
246
0
Диденко рассказал, как Григорчук заставлял игроков делать конспекты
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Бывший нападающий «Черноморца» Анатолий Диденко рассказал, как тогдашний главный тренер одесской команды Роман Григорчук заставлял игроков делать конспекты теоретических заданий.

– Почему решили сменить «Металлист» на «Черноморец»?

– У меня еще, кажется, был год контракта в Харькове, но появился вариант с «Черноморцем». Я почему-то хотел всегда ближе к дому играть, поэтому решил воспользоваться этой возможностью. Тогда одновременно я, Саша Бабич и Саша Тришевич перешли в «Черноморец». Сербский полузащитник – в аренду, а мы в двоих на полноценный контракт.

– В «Черноморце» Вы пережили замечательные годы, работая под руководством Романа Григорчука. Что запомнилось из совместной работы?

– Это реально очень подкованный тактически тренер, который заставляет всех понимать игру. В моей карьере это был единственный специалист, который настолько тщательно подходил к перемещениям на поле, взаимодействиям и другим важным нюансам. Мы даже с блокнотами ходили и записывали теорию. Потом сдавали ему экзамены. Мне это очень помогло. У меня до сих пор эти записи сохранены.

– Ничего себе!

– Да, записывать – это правильная вещь. Когда я сам стал тренером, то понял, что часто игроки тебя не слышат. У них в одно ухо влетело, в другое – вылетело. Я также оставляю ребят после теории и ставлю вопрос, чтобы они мне на макете показывали.

Ранее Анатолий Диденко рассказал, почему в «Металлисте» смеялись над Александром Рыкуном.

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Анатолий Диденко Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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