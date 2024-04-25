Украинский вратарь Байера: «Я первый ощутил на себе силу удара Хаби Алонсо»
Александр Петренко рассказал, как проходит отработка ударов на тренировках леверкузенского клуба
Украинский вратарь «Байера» Александр Петренко рассказал, как проходит отработка ударов на тренировках леверкузенского клуба:
«В тренировочном процессе Хаби очень энергичный, очень помогает игрокам, постоянно останавливает тренировку, чтобы подойти что-то подсказать. Он добавляет много своих взглядов на игру, футбол. Даже играет с нами.
Когда я впервые был на тренировке с основной командой, мне было страшно. Это были мои первые тренировки с основной командой в карьере. Раньше я никогда не тренировался с первыми командами. Я бы не сказал, что было сложно, но очень интересно для себя получать такой опыт. Мне кажется, я первый почувствовал на себе силу удара Хаби Алонсо. Когда завершается тренировка, некоторые футболисты остаются, чтобы отработать удары. Хаби Алонсо также остается и всегда присоединяется. Обычно вратари, как Лукаш Градецки, просто уходят с тренировки, а остаются те, кто меньше играют. Поэтому мне приходилось наибольшее количество ударов.
Центральные защитники «Байера» также бьют неплохо. Джака очень сильно пробивает, также Адам Гложек. Вот, кто бьет так, что я имел проблемки, так это Гримальдо. Я уже говорил в одном интервью, что он бьет нереально. Это можно увидеть в матчах по тому, какие он кладет штрафные. Иногда не понимаю, как вообще можно так бить».
Ранее Александр Петренко рассказал, в чем феномен команды Хаби Алонсо.
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