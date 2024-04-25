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Германия
25 апреля 2024, 12:03 | Обновлено 25 апреля 2024, 12:06
936
0

Украинский вратарь Байера: «Я первый ощутил на себе силу удара Хаби Алонсо»

Александр Петренко рассказал, как проходит отработка ударов на тренировках леверкузенского клуба

25 апреля 2024, 12:03 | Обновлено 25 апреля 2024, 12:06
936
0
Украинский вратарь Байера: «Я первый ощутил на себе силу удара Хаби Алонсо»
Instagram. Александр Петренко

Украинский вратарь «Байера» Александр Петренко рассказал, как проходит отработка ударов на тренировках леверкузенского клуба:

«В тренировочном процессе Хаби очень энергичный, очень помогает игрокам, постоянно останавливает тренировку, чтобы подойти что-то подсказать. Он добавляет много своих взглядов на игру, футбол. Даже играет с нами.

Когда я впервые был на тренировке с основной командой, мне было страшно. Это были мои первые тренировки с основной командой в карьере. Раньше я никогда не тренировался с первыми командами. Я бы не сказал, что было сложно, но очень интересно для себя получать такой опыт. Мне кажется, я первый почувствовал на себе силу удара Хаби Алонсо. Когда завершается тренировка, некоторые футболисты остаются, чтобы отработать удары. Хаби Алонсо также остается и всегда присоединяется. Обычно вратари, как Лукаш Градецки, просто уходят с тренировки, а остаются те, кто меньше играют. Поэтому мне приходилось наибольшее количество ударов.

Центральные защитники «Байера» также бьют неплохо. Джака очень сильно пробивает, также Адам Гложек. Вот, кто бьет так, что я имел проблемки, так это Гримальдо. Я уже говорил в одном интервью, что он бьет нереально. Это можно увидеть в матчах по тому, какие он кладет штрафные. Иногда не понимаю, как вообще можно так бить».

Ранее Александр Петренко рассказал, в чем феномен команды Хаби Алонсо.

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Байер Бундеслига Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу Александр Петренко Лукаш Градецки Гранит Джака Алехандро Гримальдо
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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