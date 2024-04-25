В Англии оценили матч Миколенко: «Он снова закрыл Салаха»

Ведущее ливерпульское издание Liverpool Echo позитивно оценило игру украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, который в первом тайме матча с «Ливерпулем» сумел закрыть Мохамеда Салаха.

К сожалению, в одном из моментов игрок получил серьезную травму.

«Оценка Миколенко – 9. Он продолжил делать то, что было на Анфилде, когда он закрыл самого опасного игрока соперника – Мохамеда Салаха».

«Жаль, что Миколенко получил травму в конце первого тайма и не закончил матч. Но своим выступлением он должен быть доволен», – считают эксперты.

В нынешнем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.