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  4. В Англии оценили матч Миколенко: «Он снова закрыл Салаха»
Англия
25 апреля 2024, 11:48 |
1363
0

В Англии оценили матч Миколенко: «Он снова закрыл Салаха»

Однако украинец получил травму

25 апреля 2024, 11:48 |
1363
0
В Англии оценили матч Миколенко: «Он снова закрыл Салаха»
Getty Images/Global Images Ukraine

Ведущее ливерпульское издание Liverpool Echo позитивно оценило игру украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, который в первом тайме матча с «Ливерпулем» сумел закрыть Мохамеда Салаха.

К сожалению, в одном из моментов игрок получил серьезную травму.

«Оценка Миколенко – 9. Он продолжил делать то, что было на Анфилде, когда он закрыл самого опасного игрока соперника – Мохамеда Салаха».

«Жаль, что Миколенко получил травму в конце первого тайма и не закончил матч. Но своим выступлением он должен быть доволен», – считают эксперты.

В нынешнем сезоне Виталий провел 34 матча и забил 2 гола.

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Мохамед Салах Виталий Миколенко Эвертон Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Liverpool Echo
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