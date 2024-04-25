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Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 11:55 |
1106
4

Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ

Игорь Бурбас утверждает, что базовой датой старта УПЛ 2024/25 является 3 августа 2024 года

25 апреля 2024, 11:55 |
1106
4
Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ
УПЛ. Георгий Бущан

Следующий сезон Украинской Премьер-лиги может начаться 3 августа 2024 года, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

По информации источника, именно такой является базовая дата старта УПЛ 2024/25. Однако она должна быть утверждена клубами.

Отмечается, что сегодня, 25 апреля, состоится онлайн-заседание клубов-участников Премьер-лиги, на котором и должны выбрать дату старта нового сезона чемпионата Украины.

Напомним, первый матч Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24 состоялся 28 июля 2023 года.

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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nick07
як мінімум для віце-чемпіона то почнеться на початку липня, коли починається 2-й кваліраунд ЛЧ
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0
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Gargantua
хорошо если начнется. для этого тоже нужен определенный уровень оптимизма.
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-1
Xvalenok03
Начинается в субботу, в выходной день вроде.
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-2
ErichШевченкоMaria
И все игры во Львове, Ровно и Ужгороде.
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-3
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