Украина. Премьер лига25 апреля 2024, 11:55 |
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Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ
Игорь Бурбас утверждает, что базовой датой старта УПЛ 2024/25 является 3 августа 2024 года
25 апреля 2024, 11:55 |
1106
4
Следующий сезон Украинской Премьер-лиги может начаться 3 августа 2024 года, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.
По информации источника, именно такой является базовая дата старта УПЛ 2024/25. Однако она должна быть утверждена клубами.
Отмечается, что сегодня, 25 апреля, состоится онлайн-заседание клубов-участников Премьер-лиги, на котором и должны выбрать дату старта нового сезона чемпионата Украины.
Напомним, первый матч Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24 состоялся 28 июля 2023 года.
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Комментарии 5
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як мінімум для віце-чемпіона то почнеться на початку липня, коли починається 2-й кваліраунд ЛЧ
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хорошо если начнется. для этого тоже нужен определенный уровень оптимизма.
Начинается в субботу, в выходной день вроде.
И все игры во Львове, Ровно и Ужгороде.
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