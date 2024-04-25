Стало известно, когда начнется следующий сезон УПЛ

Следующий сезон Украинской Премьер-лиги может начаться 3 августа 2024 года, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

По информации источника, именно такой является базовая дата старта УПЛ 2024/25. Однако она должна быть утверждена клубами.

Отмечается, что сегодня, 25 апреля, состоится онлайн-заседание клубов-участников Премьер-лиги, на котором и должны выбрать дату старта нового сезона чемпионата Украины.

Напомним, первый матч Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24 состоялся 28 июля 2023 года.