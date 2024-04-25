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Чемпионат Европы
25 апреля 2024, 11:28 | Обновлено 25 апреля 2024, 11:45
685
2

В беларуси разрешили показ матчей Евро-2024 в обход УЕФА

Швейцария, под юрисдикцией которой находятся ФИФА и УЕФА, ввела санкции против БГТРК

25 апреля 2024, 11:28 | Обновлено 25 апреля 2024, 11:45
685
2
В беларуси разрешили показ матчей Евро-2024 в обход УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Министерство информации беларуси разрешило местным телеканалам транслировать матчи чемпионата Европы 2024 года без разрешения УЕФА. Соответствующий документ размещен на национальном правовом интернет-портале.

Примечательно, что УЕФА внесен в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в стране-пособнике терроризма разрешено использовать без их согласия и разрешения.

Отметим, что ФИФА и УЕФА находятся под юрисдикцией Швейцарии, которая ввела санкции против основного белорусского телевещателя — БГТРК. На чемпионате мира в Катаре ФИФА дала беларуси доступ к трансляциям матчей турнира на своей официальной платформе.

Напомним, что Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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Юрій Вишневський Источник: 24 канал
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В'ячеслав Слепньов
Заплатять УЄФА чіпсами
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+1
zelc006
Буквоеды-суходроки....Как сейчас можно что то запретить? Каком?
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-3
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