В беларуси разрешили показ матчей Евро-2024 в обход УЕФА

Министерство информации беларуси разрешило местным телеканалам транслировать матчи чемпионата Европы 2024 года без разрешения УЕФА. Соответствующий документ размещен на национальном правовом интернет-портале.

Примечательно, что УЕФА внесен в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в стране-пособнике терроризма разрешено использовать без их согласия и разрешения.

Отметим, что ФИФА и УЕФА находятся под юрисдикцией Швейцарии, которая ввела санкции против основного белорусского телевещателя — БГТРК. На чемпионате мира в Катаре ФИФА дала беларуси доступ к трансляциям матчей турнира на своей официальной платформе.

Напомним, что Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.