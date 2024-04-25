В беларуси разрешили показ матчей Евро-2024 в обход УЕФА
Швейцария, под юрисдикцией которой находятся ФИФА и УЕФА, ввела санкции против БГТРК
Министерство информации беларуси разрешило местным телеканалам транслировать матчи чемпионата Европы 2024 года без разрешения УЕФА. Соответствующий документ размещен на национальном правовом интернет-портале.
Примечательно, что УЕФА внесен в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в стране-пособнике терроризма разрешено использовать без их согласия и разрешения.
Отметим, что ФИФА и УЕФА находятся под юрисдикцией Швейцарии, которая ввела санкции против основного белорусского телевещателя — БГТРК. На чемпионате мира в Катаре ФИФА дала беларуси доступ к трансляциям матчей турнира на своей официальной платформе.
Напомним, что Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
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