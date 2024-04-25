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  4. Пэррис рассказал, планирует ли вернуться в Динамо из аренды в Сабахе
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 11:26 |
463
1

Пэррис рассказал, планирует ли вернуться в Динамо из аренды в Сабахе

Ямайский футболист играет в Азербайджане с сентября минувшего года

25 апреля 2024, 11:26 |
463
1
Пэррис рассказал, планирует ли вернуться в Динамо из аренды в Сабахе
instagram.com/sabahfc. Кахим Пэррис

24-летний ямайский вингер «Динамо» Кахим Пэррис, который с сентября минувшего года на правах аренды выступает за азербайджанский «Сабах», рассказал о своих планах на будущее.

«На данный момент мой план состоит в том, чтобы помочь команде как можно лучше финишировать и как можно выше оказаться в турнирной таблице. Что касается следующего сезона, то о нем я пока не думаю. Я не знаю, что нас ждет в будущем. Сейчас я стараюсь изо всех сил, и мы посмотрим, что произойдет в конце сезона», - заявил Пэррис.

Контракт Пэрриса с «Динамо» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне ямаец сыграл 28 матчей за «Сабах», отличившись в них 11 результативными действиями (4 гола и 7 ассистов).

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Алексей Сливченко Источник: Azerisport.com
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Перець
Нах цей шлак Динамо потрібен, вже повністю команда укомплектована 
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