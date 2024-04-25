Титул Реала близко. Когда Лунин может отраздновать чемпионство

«Реал» за шесть туров до завершения сезона чемпионата Испании лидирует, опережая «Барселону» на 11 очков и «Жирону» – на 13 пунктов.

Самая ранняя дата, когда мадридская команда может оформить 36-й титул Ла Лиги, будет 4 мая. Для этого команде Карло Анчелотти нужно выиграть у «Реал Сосьедада» и «Кадиса», а «Барселона» должна потерять очки с «Валенсией» и «Жироной».

Портал Opta уже вообще не сомневается в триумфе «Реала», отдавая команде 100% шансов на титул.

Что касается Андрея Лунина, то для него это может быть второе чемпионство, но первое, в котором украинец был основным вратарем. В нынешнем сезоне Ла Лиги Андрей уже провел 20 матчей.