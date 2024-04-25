Титул Реала близко. Когда Лунин может отраздновать чемпионство
Для украинца это может быть второй титул Ла Лиги
«Реал» за шесть туров до завершения сезона чемпионата Испании лидирует, опережая «Барселону» на 11 очков и «Жирону» – на 13 пунктов.
Самая ранняя дата, когда мадридская команда может оформить 36-й титул Ла Лиги, будет 4 мая. Для этого команде Карло Анчелотти нужно выиграть у «Реал Сосьедада» и «Кадиса», а «Барселона» должна потерять очки с «Валенсией» и «Жироной».
Портал Opta уже вообще не сомневается в триумфе «Реала», отдавая команде 100% шансов на титул.
Что касается Андрея Лунина, то для него это может быть второе чемпионство, но первое, в котором украинец был основным вратарем. В нынешнем сезоне Ла Лиги Андрей уже провел 20 матчей.
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